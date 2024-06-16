2024 Atatürk Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490768 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490768 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2800+70+0+70+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2940 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 304,54240

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 829.602

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490768

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 304,54240

Başarı Sıralaması: 829.602

Kontenjan 2022 – 2023 : 2800+70+0+70+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2940

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,41572

Başarı Sıralaması: 1.177.013

Kontenjan 2022: 2800+70

Yerleşen 2022: Doldu-2870

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---