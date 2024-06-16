2024 Atatürk Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490754 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490754 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 800+20+0+20+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-840 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 262,04808

Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.414.340

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490754

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 262,04808

Başarı Sıralaması: 1.414.340

Kontenjan 2022 – 2023 : 800+20+0+20+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-840

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,30050

Başarı Sıralaması: 1.401.419

Kontenjan 2022: 800+20

Yerleşen 2022: Doldu-820

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---