2024 Atatürk Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490754 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490754 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 800+20+0+20+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-840 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 262,04808
Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.414.340
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101490754
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 262,04808
Başarı Sıralaması: 1.414.340
Kontenjan 2022 – 2023 : 800+20+0+20+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-840
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,30050
Başarı Sıralaması: 1.401.419
Kontenjan 2022: 800+20
Yerleşen 2022: Doldu-820
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---