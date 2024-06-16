2024 Atatürk Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490831 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490831 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 266,21922

Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.348.986

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490831

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 266,21922

Başarı Sıralaması: 1.348.986

Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,35076

Başarı Sıralaması: 1.350.140

Kontenjan 2022: 400+10

Yerleşen 2022: Doldu-410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---