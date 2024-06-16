2024 Atatürk Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490691 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490691 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1300+33+0+33+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1366 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 251,24246

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.593.385

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490691

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 251,24246

Başarı Sıralaması: 1.593.385

Kontenjan 2022 – 2023 : 1300+33+0+33+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1366

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,73228

Başarı Sıralaması: 1.535.990

Kontenjan 2022: 1300+33

Yerleşen 2022: Doldu-1333

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---