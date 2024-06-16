2024 Atatürk Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490691 AÖ-Ücretli

101490691 | Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Atatürk Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490691 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490691 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1300+33+0+33+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1366 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 251,24246

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.593.385

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490691

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 251,24246

Başarı Sıralaması: 1.593.385

Kontenjan 2022 – 2023 : 1300+33+0+33+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1366

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,73228

Başarı Sıralaması:  1.535.990

Kontenjan 2022:  1300+33

Yerleşen 2022:  Doldu-1333

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bayburt Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 101850088 Ücretsiz
2024 Bayburt Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 101850088 Ücretsiz
2024 Kafkas Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 105950621 Ücretsiz
2024 Kafkas Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 105950621 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 102571142 İÖ-Ücretli
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 102571142 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Medipol Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203150688 %50 İndirimli
2024 İstanbul Medipol Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203150688 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları