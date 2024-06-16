2024 Atatürk Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490740 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490740 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 252,91004

Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.564.994

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490740

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 252,91004

Başarı Sıralaması: 1.564.994

Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,71722

Başarı Sıralaması: 1.517.932

Kontenjan 2022: 500+13

Yerleşen 2022: Doldu-513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---