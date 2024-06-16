2024 Atatürk Üni. Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490670 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490670 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8+0+8+0 kişidir. 2023 yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-316 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 270,28687
Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.286.454
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101490670
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 270,28687
Başarı Sıralaması: 1.286.454
Kontenjan 2022 – 2023 : 300+8+0+8+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-316
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,27012
Başarı Sıralaması: 1.368.130
Kontenjan 2022: 300+8
Yerleşen 2022: Doldu-308
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---