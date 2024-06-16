2024 Atatürk Üni. Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490670 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490670 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8+0+8+0 kişidir. 2023 yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-316 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 270,28687

Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.286.454

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490670

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 270,28687

Başarı Sıralaması: 1.286.454

Kontenjan 2022 – 2023 : 300+8+0+8+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-316

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,27012

Başarı Sıralaması: 1.368.130

Kontenjan 2022: 300+8

Yerleşen 2022: Doldu-308

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---