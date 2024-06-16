2024 Atatürk Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490677 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490677 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 700+18+0+18+0 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-736 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 268,11488

Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.319.511

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490677

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 268,11488

Başarı Sıralaması: 1.319.511

Kontenjan 2022 – 2023 : 700+18+0+18+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-736

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,83044

Başarı Sıralaması: 1.461.734

Kontenjan 2022: 700+18

Yerleşen 2022: Doldu-718

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---