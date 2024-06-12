2024 Atatürk Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101490476

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101490476 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 292,59962

Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 53

Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 357.202

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490476

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,59962

Başarı Sıralaması: 357.202

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,20347

Başarı Sıralaması: 379.604

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,30755

Başarı Sıralaması : 381.009

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.