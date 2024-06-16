2024 Atatürk Üni. Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490649 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490649 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 900+23+0+23+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-946 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 259,49867
Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.455.521
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101490649
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 259,49867
Başarı Sıralaması: 1.455.521
Kontenjan 2022 – 2023 : 900+23+0+23+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-946
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,63440
Başarı Sıralaması: 1.447.657
Kontenjan 2022: 900+23
Yerleşen 2022: Doldu-923
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---