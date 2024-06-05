2024 Atatürk Üni. Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101430458

Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Atatürk Üni. Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101430458

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 101430458 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 232,24904

Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 115.241

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101430458   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 232,24904

Başarı Sıralaması: 115.241

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,17136

Başarı Sıralaması:  96.111

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,08313

Başarı Sıralaması:  70.5

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

taban-taban-puanlari.jpg

Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Kırıkkale Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106690208
2024 Kırıkkale Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106690208
2024 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209410064
2024 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209410064
2024 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Arapça Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203211111
2024 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Arapça Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203211111
2024 İstanbul Okan Üni. Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204790530
2024 İstanbul Okan Üni. Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204790530
Çok Okunanlar
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı