2024 Atatürk Üni. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101490467

Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üni. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101490467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 101490467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 334,81737

Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 57.08

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490467   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 334,81737

Başarı Sıralaması: 57.08

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,58329

Başarı Sıralaması:  49.937

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,51705

Başarı Sıralaması :  48.78

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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