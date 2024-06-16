2024 Atatürk Üni. Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490698 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490698 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1600+40+0+40+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1680 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 281,88729

Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.117.778

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490698

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 281,88729

Başarı Sıralaması: 1.117.778

Kontenjan 2022 – 2023 : 1600+40+0+40+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1680

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,53491

Başarı Sıralaması: 1.266.511

Kontenjan 2022: 1600+40

Yerleşen 2022: Doldu-1640

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---