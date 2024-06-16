2024 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 207450028 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 207450028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 321,04321
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 656.029
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207450028
ÜNİVERSİTE: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Mekatronik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 321,04321
Başarı Sıralaması: 656.029
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,79241
Başarı Sıralaması: 652.863
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263.71244
Başarı Sıralaması: 641383
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5