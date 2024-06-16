2024 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 207450937 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 207450937 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 354,37883

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 396.842

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207450937

ÜNİVERSİTE: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 354,37883

Başarı Sıralaması: 396.842

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,80305

Başarı Sıralaması: 337.449

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: Doldu-11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297.56045

Başarı Sıralaması: 373686

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10