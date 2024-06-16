2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101350463 Ücretsiz

101350463 | Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101350463 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 101350463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi   Yaşlı Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı   Bölümü   Şavşat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 248,26676

Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.644.339

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101350463

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,26676

Başarı Sıralaması: 1.644.339

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,97927

Başarı Sıralaması:  1.854.262

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1620778

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-40

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