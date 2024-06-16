2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 101350357 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 101350357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Arhavi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 243,57159

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.726.801

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101350357

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,57159

Başarı Sıralaması: 1.726.801

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,25907

Başarı Sıralaması: 1.563.488

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.72466

Başarı Sıralaması: 1442219

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47