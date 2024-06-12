2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101310031

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tercih kod numarası 101310031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanı: 246,17914
Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 643.973
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101310031
ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi)
ŞEHİR: Artvin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 246,17914
Başarı Sıralaması: 643.973
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,89192
Başarı Sıralaması: 662.796
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,61534
Başarı Sıralaması: 540
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.