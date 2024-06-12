2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101310031

Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101310031

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin  ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi)   Peyzaj Mimarlığı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü tercih kod numarası 101310031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı    Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Peyzaj Mimarlığı    Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban Puanı: 246,17914

Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Başarı Sıralaması: 643.973

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101310031   

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi)

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 246,17914

Başarı Sıralaması: 643.973

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,89192

Başarı Sıralaması:  662.796

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,61534

Başarı Sıralaması:  540

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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