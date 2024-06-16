2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 101350136 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 101350136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Arhavi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 231,51052

Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.949.561

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101350136

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 231,51052

Başarı Sıralaması: 1.949.561

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,65636

Başarı Sıralaması: 2.118.564

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1608432

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-5