2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 101350251 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 101350251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Artvin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 250,67629
Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.602.920
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101350251
ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi
FAKÜLTE: Avcılık ve Yaban Hayatı
ŞEHİR: Artvin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 250,67629
Başarı Sıralaması: 1.602.920
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,79609
Başarı Sıralaması: 1.610.767
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1619824
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-34