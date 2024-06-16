2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 101350251 Ücretsiz

101350251 | Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 101350251 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 101350251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi   Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü   Artvin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 250,67629

Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.602.920

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101350251

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Avcılık ve Yaban Hayatı

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 250,67629

Başarı Sıralaması: 1.602.920

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,79609

Başarı Sıralaması:  1.610.767

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1619824

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-34

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