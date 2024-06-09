2024 Artvin Çoruh Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101370263

Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Artvin Çoruh Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101370263

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin  ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 101370263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 344,23899

Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 181.261

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101370263   

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,23899

Başarı Sıralaması: 181.261

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,38216

Başarı Sıralaması:  198.161

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,60929

Başarı Sıralaması :  184.778

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,12026

Başarı Sıralaması:  139

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

taban-taban-puanlari.jpg

Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206410068
2024 Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206410068
2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110010077
2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110010077
2024 İstanbul Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210301256
2024 İstanbul Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210301256
2024 Trabzon Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112190228
2024 Trabzon Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112190228
Çok Okunanlar
2024 Uluslararası Balkan Üni. Bankacılık ve Finans Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610461
2024 Uluslararası Balkan Üni. Bankacılık ve Finans Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610461
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
2024 Rauf Denktaş Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301810024
2024 Rauf Denktaş Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301810024
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı