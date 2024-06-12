2024 Artvin Çoruh Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101310243

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101310243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

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Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 282,37044

Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 403.359

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101310243

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,37044

Başarı Sıralaması: 403.359

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,22044

Başarı Sıralaması: 347.451

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,84461

Başarı Sıralaması : 331.281

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,38318

Başarı Sıralaması: 274

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.