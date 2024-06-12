2024 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301610164

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301610164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi   Tasarım Fakültesi   Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü tercih kod numarası 301610164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü , Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban Puanı: 173,92449

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 17

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Başarı Sıralaması: 1.457.326

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301610164   

ÜNİVERSİTE: Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 173,92449

Başarı Sıralaması: 1.457.326

Kontenjan 2023 – 2024 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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