2024 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301610018

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301610018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 301610018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı  Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: ---

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301610018   

ÜNİVERSİTE: Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,79551

Başarı Sıralaması:  506.111

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : ---

taban-taban-puanlari.jpg

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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