2024 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Dijital Oyun TasarımıBölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301610037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 301610037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dijital Oyun Tasarımı Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 216,68864
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 976.399
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 301610037
ÜNİVERSİTE: Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 216,68864
Başarı Sıralaması: 976.399
Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212,11405
Başarı Sıralaması: 903.606
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: 5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 5+0
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.