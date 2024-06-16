2024 Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101290268 Ücretsiz

101290268 | Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ardahan ilimizde yer alan Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101290268 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101290268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 260,33106

Ardahan Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.441.963

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101290268

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,33106

Başarı Sıralaması: 1.441.963

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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