2024 Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101290254 Ücretsiz

101290254 | Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ardahan ilimizde yer alan Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101290254 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 101290254 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 235,83008

Ardahan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.868.293

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101290254

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,83008

Başarı Sıralaması: 1.868.293

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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