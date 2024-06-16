2024 Ardahan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 101250252 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 101250252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Posof Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Ardahan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 317,32364

Ardahan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 692.358

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101250252

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 317,32364

Başarı Sıralaması: 692.358

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,95540

Başarı Sıralaması: 651.276

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.8544

Başarı Sıralaması: 546092

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31