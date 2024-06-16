2024 Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101250234 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 101250234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Posof Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 277,19058

Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.184.725

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101250234

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 277,19058

Başarı Sıralaması: 1.184.725

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,04376

Başarı Sıralaması: 1.511.974

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.19616

Başarı Sıralaması: 1434900

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31