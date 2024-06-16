2024 Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101290072 Ücretsiz

101290072 | Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ardahan ilimizde yer alan Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101290072 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101290072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi   Eczane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri   Bölümü   Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 279,90085

Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.145.899

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101290072

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 279,90085

Başarı Sıralaması: 1.145.899

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,94055

Başarı Sıralaması:  1.154.672

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242.21193

Başarı Sıralaması:  885899

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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