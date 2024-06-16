2024 Ardahan Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 101290073 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 101290073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Posof Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 263,37163

Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.393.391

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101290073

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 263,37163

Başarı Sıralaması: 1.393.391

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,82090

Başarı Sıralaması: 1.427.010

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.60656

Başarı Sıralaması: 1277814

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41