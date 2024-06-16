2024 Ardahan Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 101290070 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 101290070 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ardahan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Çıldır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 265,60023
Ardahan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.358.528
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101290070
ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Ardahan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 265,60023
Başarı Sıralaması: 1.358.528
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,41755
Başarı Sıralaması: 1.399.446
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.65173
Başarı Sıralaması: 1249127
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57