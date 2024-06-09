2024 Ardahan Üni. Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101290289

Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ardahan ilimizde yer alan Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ardahan Üni. Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101290289

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan  ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu   Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 101290289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 229,21126

Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.155.967

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101290289   

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,21126

Başarı Sıralaması: 1.155.967

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ardahan Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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