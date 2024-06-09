2024 Ardahan Üni. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101290282

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 101290282 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

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Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: ---

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101290282

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021 : ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.