2024 Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206410646 Burslu

206410646 | Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206410646 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü tercih kod numarası 206410646 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi   Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Puanı: 357,09406

Antalya Bilim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 380.735

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410646

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçuş Harekat Yöneticiliği

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 357,09406

Başarı Sıralaması: 380.735

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,59365

Başarı Sıralaması:  353.386

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022:  Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291.99674

Başarı Sıralaması:  408240

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

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