2024 Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206410621 Burslu

206410621 | Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206410621 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 206410621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 329,55154

Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 579.218

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410621

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 329,55154

Başarı Sıralaması: 579.218

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,77884

Başarı Sıralaması:  583.01

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270.42589

Başarı Sıralaması:  576798

Kontenjan 2021:  9+0

Yerleşen 2021:  Doldu-9

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