2024 Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206410612

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 206410612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 313,79007
Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59
Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 323.865
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410612
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 313,79007
Başarı Sıralaması: 323.865
Kontenjan 2023 – 2024 : 59+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,03533
Başarı Sıralaması: 365.708
Kontenjan 2022: 59+0
Yerleşen 2022: 59
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 240,59792
Başarı Sıralaması : 448.892
Kontenjan 2021 : 59+0
Yerleşen 2021 : 59
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,81318
Başarı Sıralaması: 427
Kontenjan 2020 : 59+0
Yerleşen 2020 : 59
Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.