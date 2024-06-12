2024 Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206410614

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 206410614 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Pilotaj (Yüksekokul) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

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Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 510,39893

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 12.522

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410614

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 510,39893

Başarı Sıralaması: 12.522

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 505,19812

Başarı Sıralaması: 14.237

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 435,76448

Başarı Sıralaması : 18.738

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 502,10682

Başarı Sıralaması: 14.4

Kontenjan 2020 : 5+0

Yerleşen 2020 : 5

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.