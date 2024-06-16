2024 Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206410659 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 206410659 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 48+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-48 kişi yerleşmiştir.

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Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 270,28757

Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.286.448

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410659

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 270,28757

Başarı Sıralaması: 1.286.448

Kontenjan 2022 – 2023 : 48+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-48

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,40577

Başarı Sıralaması: 1.119.165

Kontenjan 2022: 41+0

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.51574

Başarı Sıralaması: 1308350

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Doldu-34