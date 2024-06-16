2024 Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206410658 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 206410658 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 339,07816
Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 502.171
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410658
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 339,07816
Başarı Sıralaması: 502.171
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,85913
Başarı Sıralaması: 332.389
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273.87407
Başarı Sıralaması: 545920
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6