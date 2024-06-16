2024 Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206410658 Burslu

206410658 | Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206410658 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 206410658 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi   Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 339,07816

Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 502.171

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410658

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 339,07816

Başarı Sıralaması: 502.171

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,85913

Başarı Sıralaması:  332.389

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.87407

Başarı Sıralaması:  545920

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202590262 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202590262 İÖ-Ücretli
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 110350813 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 110350813 Ücretsiz
2024 Bayburt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 101890052 Ücretsiz
2024 Bayburt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 101890052 Ücretsiz
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 111890211 Ücretsiz
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 111890211 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları