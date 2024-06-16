2024 Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206410658 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 206410658 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 339,07816

Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 502.171

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410658

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 339,07816

Başarı Sıralaması: 502.171

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,85913

Başarı Sıralaması: 332.389

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.87407

Başarı Sıralaması: 545920

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6