2024 Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206410650

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206410650 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 122+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 122 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 371,61274
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 122
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 100.812
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410650
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 371,61274
Başarı Sıralaması: 100.812
Kontenjan 2023 – 2024 : 122+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 122
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 376,59007
Başarı Sıralaması: 105.061
Kontenjan 2022: 114+0
Yerleşen 2022: 114
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 319,33684
Başarı Sıralaması : 102.056
Kontenjan 2021 : 106+0
Yerleşen 2021 : 106
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.