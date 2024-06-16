2024 Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 206410619 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 206410619 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 283,66459
Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.093.390
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410619
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 283,66459
Başarı Sıralaması: 1.093.390
Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,50436
Başarı Sıralaması: 1.175.696
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: Doldu-51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216.17467
Başarı Sıralaması: 1214374
Kontenjan 2021: 51+0
Yerleşen 2021: Doldu-51