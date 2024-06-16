2024 Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 206410645 %50 İndirimli

206410645 | Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 206410645 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 206410645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi   Diyaliz   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz   Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 262,03930

Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.414.477

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410645

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 262,03930

Başarı Sıralaması: 1.414.477

Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,89114

Başarı Sıralaması:  1.408.451

Kontenjan 2022:  50+0

Yerleşen 2022:  Doldu-50

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.04239

Başarı Sıralaması:  1482979

Kontenjan 2021:  42+0

Yerleşen 2021:  Doldu-42

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