2024 Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 206410645 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 206410645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 262,03930
Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.414.477
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410645
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyaliz
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 262,03930
Başarı Sıralaması: 1.414.477
Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,89114
Başarı Sıralaması: 1.408.451
Kontenjan 2022: 50+0
Yerleşen 2022: Doldu-50
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198.04239
Başarı Sıralaması: 1482979
Kontenjan 2021: 42+0
Yerleşen 2021: Doldu-42