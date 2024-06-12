2024 Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206410640

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 206410640 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

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Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 477,46935

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 34.571

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410640

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 477,46935

Başarı Sıralaması: 34.571

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 478,37721

Başarı Sıralaması: 33.003

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 419,53562

Başarı Sıralaması : 28.755

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 479,64065

Başarı Sıralaması: 30.1

Kontenjan 2020 : 8+0

Yerleşen 2020 : 8

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.