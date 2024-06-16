2024 Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206410596 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 206410596 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-38 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 249,22036
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.627.851
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410596
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 249,22036
Başarı Sıralaması: 1.627.851
Kontenjan 2022 – 2023 : 38+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-38
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,63283
Başarı Sıralaması: 1.447.694
Kontenjan 2022: 31+0
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 190.47385
Başarı Sıralaması: 1577433
Kontenjan 2021: 26+0
Yerleşen 2021: Doldu-26