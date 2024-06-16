2024 Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 206410634 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 206410634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.

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Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 307,42935

Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 796.841

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410634

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 307,42935

Başarı Sıralaması: 796.841

Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,27154

Başarı Sıralaması: 819.519

Kontenjan 2022: 51+0

Yerleşen 2022: Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.31383

Başarı Sıralaması: 790058

Kontenjan 2021: 42+0

Yerleşen 2021: Doldu-42