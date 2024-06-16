2024 Antalya Bilim Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206410622 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 206410622 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 277,11980
Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.185.763
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410622
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 277,11980
Başarı Sıralaması: 1.185.763
Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,85857
Başarı Sıralaması: 1.230.681
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: Doldu-51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 205.8774
Başarı Sıralaması: 1363130
Kontenjan 2021: 51+0
Yerleşen 2021: Doldu-51