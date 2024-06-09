2024 Antalya Belek Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210200353

Antalya Belek Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Belek Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Antalya Belek Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210200353

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Antalya Belek Üniversitesi    İnsani Bilimler Fakültesi   Sosyoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü tercih kod numarası 210200353 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü , İnsani Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji  Bölümü kontenjanı 14+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji  Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü Taban Puanı: 216,27921

Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 14

Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.339.353

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210200353   

ÜNİVERSİTE: Antalya Belek Üniversitesi 

FAKÜLTE: İnsani Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,27921

Başarı Sıralaması: 1.339.353

Kontenjan 2023 – 2024 : 14+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 176,66471

Başarı Sıralaması:  1.747.644

Kontenjan 2022:  17+0

Yerleşen 2022: 13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  22+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 2

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Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Belek Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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