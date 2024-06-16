2024 Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 210200220 Burslu

210200220 | Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 210200220 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 210200220 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Belek Üniversitesi    Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Belek Üniversitesi    Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 321,17664

Antalya Belek Üniversitesi  Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 654.734

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210200220

ÜNİVERSİTE: Antalya Belek Üniversitesi 

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 321,17664

Başarı Sıralaması: 654.734

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,08677

Başarı Sıralaması:  631.91

Kontenjan 2022:  7

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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