2024 Antalya Belek Üniversitesi  İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 210200192 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Belek Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Belek Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Belek Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 210200192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Belek Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Belek Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Belek Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Antalya Belek Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 291,97683
Antalya Belek Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 982.18
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 210200192
ÜNİVERSİTE: Antalya Belek Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 291,97683
Başarı Sıralaması: 982.18
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,44122
Başarı Sıralaması: 1.090.656
Kontenjan 2022: 3
Yerleşen 2022: Doldu-3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---