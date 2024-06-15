2024 Antalya Belek Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210200423

Antalya Belek Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Belek Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Antalya Belek Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210200423

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Antalya Belek Üniversitesi    Sanat ve Tasarım Fakültesi   İletişim ve Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 210200423 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı  Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İletişim ve Tasarımı  Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 330,67123

Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2

Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 179.198

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210200423   

ÜNİVERSİTE: Antalya Belek Üniversitesi 

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,67123

Başarı Sıralaması: 179.198

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,59970

Başarı Sıralaması:  198.383

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,58029

Başarı Sıralaması :  373.191

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,66342

Başarı Sıralaması:  160

Kontenjan 2020 :  4+0

Yerleşen 2020 : 4

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Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Belek Üniversitesi  İletişim ve Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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